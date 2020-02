Insigne condottiero, Gazzetta: il rigore di Lorenzo toglie sicurezza al Brescia e dà coraggio ai suoi

Ultimissime Calcio Napoli - Il Napoli si serve di un calcio piazzato per rianimarsi contro il Brescia: il pareggio di Insigne arriva su rigore. Il mani di Mateju non era stato fischiato da Orsato, richiamato poi dal Var per cambiare idea. L’effetto dell’1-1 è doppio, secondo la Gazzetta dello Sport:

“Toglie sicurezza al Brescia, che non resta più appiccicato nelle linee, e dà coraggio agli avversari. Fabian Ruiz, fino a quel momento molto più che anonimo, intaglia il sinistro da maestro d’ascia e raddoppia”