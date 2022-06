Insigne superstar a Toronto, tifosi napoletani pronti ad accoglierlo con varie iniziative: c'è la data del debutto

Notizie Napoli calcio. Lorenzo Insigne ha salutato Napoli ed è partito alla volta del Canada, dove nella notte italiana atterrerà a Toronto (ore 15 locali) per iniziare la sua nuova avventura in MLS.

Insigne sarà il giocatore più pagato della lega ed il suo arrivo ha già scatenato i fan. Soprattutto quelli napoletani che vivono a Toronto (vasta comunità), pronti ad accogliere l'ormai ex capitano azzurro. Ecco quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno:

Si stanno organizzando per accoglierlo all’aeroporto una ventina di tifosi napoletani, i ragazzi del Club Napoli Toronto, attivo da qualche anno con un punto di ritrovo: il ristorante «“il Gatto Nero», nella zona di Little Italy. Ci sarà un «welcome» caloroso, la comunità napoletana è in fermento, sono pronti dei regali anche per moglie e figli: un bouquet di fiori per Genny e dei cappellini dei Toronto Blue Jays, il team di baseball per Carmine e Christian.

Il suo debutto è previsto per domenica 10 luglio contro il San Josè Earthquakes. Lorenzo, però, dovrebbe essere già allo stadio domenica 3 per la sfida contro i Seattle Sounders. Nella classifica dell’Eastern Conference il Toronto è terzultimo con quindici punti in quindici partite.