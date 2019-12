Insigne a caccia del riscatto: il modulo di Gattuso può restituire entusiasmo al capitano

Ultime calcio Napoli - Lorenzo Insigne dal Sassuolo (fece gol) a Sassuolo, una parabola discendente, con picchi isolati e un rendimento che ha disatteso ogni aspettativa. Tocca ora a Gattuso rigenerarlo e restituirlo al calcio. Insigne deve anzitutto scacciare vie le ombre e ritrovare la gioia di giocare.

Come riporta l'edizione de Il Corriere del Mezzogiorno:

"Contro il Parma Insigne ha deluso ancora, ma Rino lo ha difeso. E ancora una volta dagli spalti del San Paolo sono piovuti fischi. Non c’è dubbio che sia il calciatore esposto maggiormente alle critiche in una stagione dove tutta la squadra ha segnato un crollo verticale: nei risultati ma anche nelle prestazioni. Ma un capitano indossa la fascia anche per assumersi queste responsabilità, ed è probabilmente questo lo scatto in avanti che da Insigne tutti aspettano. Il modulo di Gattuso (quel 4-3-3 che ha fatto le fortune di Insigne in passato) gli dovrà restituire entusiasmo e soprattutto dovrà fargli ritrovare il gol. Perché è vero che nel mirino delle critiche c’è quasi sempre e solo lui, ma il capitano è nella tormenta da troppo tempo: non fa gol da dodici giornate, un record. Assist, gol e giocate da fuoriclasse, il suo è un passato di gloria. Ma poi il giudizio impietoso sconta il buco nero del presente".