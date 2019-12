Insigne a caccia del rilancio, Il Mattino: Ancelotti lo riscopre seconda punta, a Udine per uscire dalla bufera

Notizie calcio Napoli - La posizione dove si esprime meglio Lorenzo Insigne è quella di esterno sinistro nel 4-3-3, come ha confermato domenica scorsa contro il Bologna. Ma segnali positivi li ha dati anche da seconda punta nel 4-4-2 di Ancelotti. A Udine ci sarà, quindi, dal primo minuto, in una partita delicatissima e proverà a dare una carica positiva.

Come riporta Il Mattino:

"Con il Bologna è rientrato fornendo una buona prestazione ma non è bastato per il rilancio della SSC Napoli. A Udine adesso è in tutti i sensi una partita da ultima spiaggia, un esame decisivo anche per Ancelotti. Un'altra settimana delicatissima. Ieri la doppia seduta e oggi, dopo la rifinitura, la partenza per Udine. Per Insigne un altro momento chiave in maglia azzurra, una partita per tirarsi fuori insieme al Napoli dalla bufera e ritrovare un successo in campionato che manca da ben otto partite (ultimo successo con il Verona)".