Inglese ritrova il 'suo' Napoli, Gazzetta: è un avversario tosto, ma lui sa che non esistono traguardi irraggiungibili

Notizie Calcio Napoli - Il numero sulla maglia è lo stesso delle stagioni precedenti: 45. E così Roberto Inglese intende dare un senso di continuità alla storia, mettendosi alle spalle gli infortuni del passato come racconta la Gazzetta dello Sport:

"Il Parma di oggi è diverso rispetto alla stagione precedente, e anche lui lo è, però la certezza è che la squadra ha ancora bisogno di lui. Liverani, come D’Aversa, ha individuato in Inglese quel terminale offensivo di cui tutte le squadre necessitano. Il Napoli è un avversario tosto, una specie di montagna «fuori categoria», ma lui ha imparato che non esistono traguardi irraggiungibili. L’anno scorso il Parma, per acquistare il suo cartellino proprio dal Napoli, ha sborsato 22 milioni e adesso Inglese intende ripagare tanta fiducia, possibilmente con gli interessi"