Infortunio Ospina, il portiere ha rassicurato Gattuso: il tecnico ha scelto chi schierare in porta per Napoli-Milan

Ultimissime Napoli - Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport per quanto riguarda le condizioni di Ospina: "All’appello manca soltanto Ospina, le cui condizioni sembrerebbero essere meglio di quanto le cronache raccontavano dal Sud America. Dicevano che il portiere colombiano avrebbe lamentato un problema muscolare, ma poi si è seduto in panchina nella sfida persa martedì dalla sua nazionale a Quito: il match valido per le qualificazioni ai Mondiali si è chiuso con un pesante 6-1 a favore dell’Ecuador. Ma Gattuso è stato rassicurato sulle sue condizioni fisiche, tanto che al rientro di Ospina oggi al Training Center, lo allenerà in previsione di una sua partecipazione alla gara di domenica con il Milan. Per Meret, invece, ci sarà spazio giovedì in Europa League nella sfida contro il Rijeka".