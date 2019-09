Infortunio Insigne, Il Mattino: in arrivo la fumata nera, il giocatore lascerà il ritiro della Nazionale

Ultimissime notizie calcio Napoli - Aveva fatto discutere e non poco la sostituzione tra il primo ed il secondo tempo di Juventus-Napoli di Lorenzo Insigne, con il talento di Frattamaggiore rimpiazzato dal nuovo arrivato Lozano. Molti avevano letto la scelta di Ancelotti come una bocciatura per il talento di Frattamaggiore che, in realtà, è ancora alle prese con un infortunio di natura muscolare.

Infortunio Insigne, le indiscrezioni

Stando a quanto si legge sul "Il Mattino", infatti, si tratta di un edema che non gli sta consentendo di lavorare a pieno regime.

Nella giornata di ieri il talento azzurro si è sottoposto ai primi esami di Insigne, un'ecografia che ha escluso pericoli più gravi, ma ha costretto il tecnico della Nazionale a cercare un'alternativa al suo numero 10. In virtù di ciò, arriverà questa mattina la scelta dello staff medico della Nazionale italiana, che dovrà deciderlo se portarlo in Armenia per la prima delle due gare di qualificazione ad Euro 2020 o rispedirlo a Napoli a causa di questo piccolo infortunio. A quanto pare, però, si va verso una fumata nera, con il giocatore dunque prossimo a lasciare il ritiro dell'Italia.Per questo motivo il CT Mancini ha convocato Grifo del Friburgo.