Infortunio Hysaj, Repubblica: Gattuso in apprensione! Non solo l'albanese, altri tre possono saltare Brescia

Ultimissime calcio Napoli - Un po’ di apprensione c’è, come si evince dal comunicato ufficiale del Napoli. “Elseid Hysaj, sostituito per infortunio nel finale della partita, ha riportato una distorsione al ginocchio destro. Le sue condizioni saranno ulteriormente valutate stamattina alla ripresa degli allenamenti”. Gattuso è già in emergenza sugli esterni in difesa e spera di non perdere il giocatore albanese, che è tornato prezioso negli ultimi tempi ed è stato tra i migliori a Cagliari. Da verificare pure le condizioni degli altri infortunati: Milik, Lozano e Koulibaly. Lo riferisce Repubblica