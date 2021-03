Infortunio Ghoulam, CorSport rivela: chi lo ha sentito ne ha raccontato la serenità e l'incredibile forza d'animo radicate nella fede e nel Corano

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Ghoulam: "E ora? Beh, ieri è stato operato dal prof Mariani a Roma e nel giro di qualche giorno ricomincerà la riabilitazione. Un revival, un percorso lungo e articolato da definire con il dottor Canonico, responsabile dello staff medico del Napoli e in questo momento anche una presenza familiare, rassicurante: lo ha seguito passo passo, dal viaggio all'intervento, passando per il risveglio. Faouzi non è felice, è ovvio, ma chi lo ha sentito ne ha raccontato la serenità e l'incredibile forza d'animo radicate nella fede e nel Corano".