Infortuni Insigne, Osimhen e Mario Rui: le loro condizioni in vista del Leicester

Napoli calcio - Victor Osimhen, Lorenzo Insigne e Mario Rui sono usciti piuttosto malconci dalla sfida vittoriosa di ieri contro la Juventus. Per il capitano, come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dovrebbe trattarsi soltanto di una contusione leggera. Diverso il discorso per Osimhen il quale ha zoppicato in modo vistoso quando è andato a festeggiare sotto la Curva, all'attaccante è stata applicata una vistosa fasciatura sul polpaccio. Stesso discorso per Mario Rui. Per il Corriere dello Sport i tre calciatori dovranno essere valutati per la gara di Leicester.