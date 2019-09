Infortuni Milik e Insigne, CorSport: Arek lavora in Polonia, Lorenzo mette Liverpool nel mirino

Ultimissime Calcio Napoli - Arkadiusz Milik, come previsto e annunciato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha posticipato alla prossima settimana il rientro dalla Polonia: per il momento l'attaccante del Napoli è in patria dove sta seguendo la tabella personalizzata per risolvere il fastidio fisico accusato nel corso della tournée negli Stati Uniti di un mese fa.

Infortunio Insigne, le ultime

Prosegue spedito, invece, il recupero del capitano del Napoli Lorenzo Insigne, costretto a rinunciare alla Nazionale per un problema ai flessori della coscia destra: l'obiettivo è riaverlo al top con il Liverpool.