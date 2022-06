Indagine De Laurentiis-Napoli, la posizione del club dopo le accuse: c'è una convinzione sul lato sportivo

Notizie Napoli calcio. Ieri la Guardia di Finanza ha perquisito le sedi di Castel Volturno e della FilmAuro a caccia di prove per l'accusa di falso in bilancio nei confronti di De Laurentiis (e del Cda del Napoli) per l'operazione Osimhen con il Lille. Il patron è entrato nel vortice del filone sulle plusvalenze fittizie, che prosegue con la giustizia ordinaria.

De Laurentiis indagine Napoli falso bilancio Osimhen

Indagine Napoli-De Laurentiis, la reazione del club

Della questione Osimhen-Napoli ne ha parlato anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha svelato la posizione del club dopo l'accusa nei confronti di De Laurentiis e del Cda di falso in bilancio.