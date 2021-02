In Campania aumentano i positivi: il tasso sui tamponi vola all'11,8%

Covid 19 - L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto della situazione in merito ai contagi Covid in Italia:

"Torna a crescere la curva dei contagi da Sars-Cov-2 in Campania concentrati soprattutto nella provincia di Napoli: ieri il virus ha fatto registrare 994 positivi su 8.417 tamponi effettuati. Sebbene siano 407 in meno di domenica (quando i casi erano stati 1.401) a fronte di soli 8.417 tamponi eseguiti (di cui 759 antigenici), sale sensibilmente la percentuale dei positivi: l'11,81% dei test, tre punti percentuali in più del giorno prima quando l'indice di contagio era all'8,19%.

Di tutti questi nuovi casi 921 sono asintomatici e solo 37 presentano sintomi. Una giornata che appare dunque in chiaroscuro e in cui calano i decessi (da 10 a 8) ma si registrano pochi guariti e solo 89 attualmente positivi in meno del giorno prima. Pressoché stabile, invece, a quota 97, il tasso di occupazione delle terapie intensive mentre crescono di 20 unità i ricoveri che raggiungono quota 1.437 per un indice di infettività Rt attestato ormai attorno a 1 mitigato solo da un indice di ospedalizzazione più basso di quello medio nazionale".