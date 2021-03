"In area gli manca lo spunto", Mertens fuori giri al Meazza: sonora bocciatura dai quotidiani

Napoli - Dries Mertens è stato tra i meno brillanti del Napoli ieri contro il Milan. Ecco le pagelle dei quotidiani:

Gazzetta - 5,5. Non ha mai segnato al Meazza, nell'ultimo passaggio (contro l'Inter) ci ha rimesso una caviglia. Fa poco per sfatare la tradizione: un tiro fuori, deve ancora tornare al massimo dopo l'infortunio. Gattuso lo cambia al 14' della ripresa con Osimhen.

Corriere dello Sport - 5,5. Non è in condizione e si vede bene. In area gli manca lo spunto, così Insigne e Zielinski non trovano la sponda ideale per arrivare più facilmente alla conclusione.

Tuttosport - 5 Non una grande partita: la squadra arriva bene agli ultimi sedici metri, ma fatica a servirlo (11 palloni giocati).

Il Mattino - 5,5. Si vede perla prima volta solo dopo il primo quarto di match, cerca di interagire con Insigne senza grandi sussulti ben controllato da Tomori. Unico

squillo, anche un po’ fiacco, in chiusura di frazione, con un destro da buona occasione che finisce a lato. Si impegna ma non basta per uno come lui.