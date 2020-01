Immobile-Napoli, CorSera: ADL ci ha pensato tante volte, ora Ciro vuole eguagliare il record di Higuain

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive su Ciro Immobile: "Poi c’è Immobile, fuori classifica. Anche per la media gol: uno ogni 72 minuti. E stavolta dovrà confrontarsi con quel Napoli che è la squadra della sua terra, ma nella quale non ha mai giocato benché De Laurentiis abbia pensato più volte di prenderlo e in qualche circostanza ci abbia anche provato. Ciro, però, è completamente calato nel mondo della Lazio, segna gol e batte record, non ha intenzione di cambiare il mondo attorno a sé. Anzi, tra i suoi sogni, c’è un primato stabilito proprio da un giocatore del Napoli, Higuain, che prima di salutare tutti e andare alla Juve segnò 36 gol in un campionato. Ciro sta viaggiando più forte di lui"