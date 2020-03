Mercato Napoli, Immobile in cima alla lista: Giuntoli pensa anche a Jovic ed Icardi. Insigne non più incedibile

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport, a firma di Raffaele Auriemma, presenta un articolo sul mercato del Napoli. In particolare sull'attaccante della prossima stagione. Il Napoli difficilmente rinnoverà con Milik e sarà addio. Al suo posto Immobile, Icardi o Jovic nella lista di Giuntoli.

"Ringhio ha chiesto un attaccante centrale avvezzo al gol, un centrocampista giovane alla stregua di Elmas, un esterno sinistro per sostituire Ghoulam, un difensore centrale al posto eventualmente di Koulibaly o di Maksimovic ed un portiere esperto se dovessero essere ceduti Karnezis e Meret: quest’ultimo ha dimostrato finora una scorza caratteriale non ancora da leader della difesa. Oltre a Callejon, ormai proprietario del suo cartellino, il club ascolterà le offerte che arriveranno per Allan, Koulibaly, Lozano e Insigne, considerati tutti non incedibili, oltre a Llorente e Younes, che saranno agevolati nella fuoriuscita. I nomi dei bomber sono quelli di sempre, in primis Luka Jovic, 22 anni del Real Madrid, Mauro Icardi (che il Psg difficilmente riscatterà), anche se la continuità realizzativa e la capacità nel partecipare al gioco della squadra rende Ciro Immobile ancora quello in cima alla lista di gradimento di Cristiano Giuntoli".