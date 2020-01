Immobile-Manolas, Gazzetta: duello speciale, c'è una statistica favorevole al greco

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta della sfida personale tra Immobile e Manolas: "Il capocannoniere del campionato contro uno dei difensori più forti della Serie A. Lazio-Napoli è anche questo, è la sfida tra Ciro Immobile e Kostas Manolas. Un confronto che, proprio all’Olimpico, farà rivivere l’atmosfera di tanti derby romani. L’attaccante laziale e il difensore greco si sono affrontati sei volte nella stracittadina della capitale: 1 vittoria per Immobile, 1 pareggio e 4 successi per Manolas il bilancio. Pur battendolo una volta sola, Ciro è però andato a segno 4 volte in questi match"