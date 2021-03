Il Tempo - Situazione paradossale per Juve-Napoli: la Roma si ritroverà le pile scariche in un match cruciale per la Champions

Napoli Calcio - L'edizione odierna de "Il Tempo" scrive:

"La ripresa degli allenamenti è prevista per venerdì a Trigoria (dove i giallorossi si augurano di seguire il sorteggio per i quarti di Europa League da protagonisti) mentre sabato sarà di nuovo il momento della rifinitura in vista del Napoli. Una partita cruciale per la stagione romanista che la squadra di Fonseca potrebbe dover giocare con le pile scariche a differenza degli azzurri, che stanno usufruendo del rinvio con la Juventus per preparare al meglio lo scontro diretto. Una situazione paradossale, che rischia di falsare non solo il campionato giallorosso ma anche quello delle altre squadre coinvolte nella lotta per un posto in Europa".