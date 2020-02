Il Secolo XIX - Quagliarella, dolci ricordi con il Napoli a Marassi: la Samp punta tutto su di lui

Ultimissime calcio Napoli -L'edizione odierna de "Il Secolo XIX" scrive su Samp-Napoli. "Provaci ancora Quaglia. Il gol di tacco al "suo" Napoli è stato "il più bello" della scorsa stagione e mai come stasera la Samp avrebbe bisogno di un' altra perla del capitano e di una bella vittoria come fu quel 3-0 del 2 settembre 2018. Tre punti darebbero ossigeno vitale e uno slancio in classifica. Oltretutto il Napoli che arriva stasera al Ferraris (20.45) è quello più in crisi degli ultimi anni (undicesimo, solo 7 punti più del Doria) e a parte l' ultimo prestigioso successo con la Juve (2-1) nel 2020 ha perso 3 delle quattro partite di campionato. Certo, è sempre il Napoli con i suoi campioni e in panchina tutta la grinta di "Ringhio" Gattuso che ieri parlando del match ha caricato i suoi e detto di voler venire a Genova per i 3 punti. Mentre la Samp è sempre la stessa Samp, quella che quest' anno in casa fatica maledettamente a vincere (c' è riuscita solo 3 volte su 11; media punti di 1.18) e soprattutto a segnare (11 reti fatte, 12 subite; da anni lo score casalingo non era così magro). Servirebbe appunto il risveglio di Quagliarella e di Gabbiadini, due che finora hanno segnato 9 gol (5 il capitano, 4 Manolo) ma che nelle ultime giornate - a parte la manita al Brescia - hanno trovato pochissimo la porta. Gabbiadini l' ultima rete l' ha fatta il 14 dicembre nel derby e chissà che l' arrivo in rosa di una punta vera come La Gumina, che stasera per la prima volta va in panchina, non gli metta quella sana pressione necessaria"