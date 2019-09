Il Roma - Stop al mercato, altro che James: l'annuncio sarà Llorente. Tifosi delusi

Calciomercato Napoli - È oggi l’ultimo giorno di mercato, ma ancora una volta a Napoli sarà vissuto con ben poche emozioni. Alle 22 chiuderanno ufficialmente tutte le operazioni, non ci sarà più la possibilità di tesserare calciatori. La “sede” è come sempre quella di Milano, anche se ormai è più un ritrovo per operatori e giornalisti. Le trattative, solitamente, si fanno altrove. Sicuramente quelle importanti. Purtroppo, non dovrebbe essere il caso del Napoli.

DE LAURENTIIS FARÀ FIRMARE Llorente e lo annuncerà su Twitter, poi dovrebbe annunciare anche la cessione di Chiriches al Sassuolo. Dovrebbero essere queste le uniche due operazioni. In uscita dovrebbero restare sia Tonelli che Hysaj (nessuna offerta concreta per loro), e anche Verdi va verso la conferma. I tifosi aspettano, sognano: il nome è sempre lui. James Rodriguez. Una trattativa che sembrava concreta, ben avviata. Per qualcuno conclusa. E invece è diventata una tiritera simile a quella di Cavani lo scorso anno. Eppure, mentre il ritorno del Matador fu una colossale bufala alimentata dai social, James Rodriguez è stato qualcosa di molto più concreto. Ne hanno parlato diffusamente e dettagliatamente sia Ancelotti che De Laurentiis. E si è diffuso un ottimismo dilagante e incauto sull’arrivo del colombiano, dato per certo e certificato con assoluta certezza. Attorno al nome di James Rodriguez sono nati anche dei presunti “insiders” sui social, che si sono divertiti a stuzzicare i tifosi lanciandosi in improbabili dettagli sulla trattativa e dando per certo l’acquisto del colombiano. In realtà non c’è stato nulla di concreto, ma è vero che dalla sponda napoletana a un certo punto si è diffuso un ottimismo molto marcato sull’arrivo di James. Probabilmente frutto di una promessa di Mendes fatta ad Ancelotti, e qualche bocca che ha esagerato nel far uscire l’indiscrezione. In ogni caso si aspetta una giornata di attese e speranze, ma con ben poche sorprese. Anche se tutto può succedere: questa la regola del calciomercato, che chi racconta le trattative dovrebbe ricordarsi sempre.

IN OGNI CASO NON SI REGISTRANO SEGNALI. La teoria dice che il Real Madrid, nel caso in cui riuscisse a prendere un rinforzo, farebbe partire James. C’è una giornata di tempo: Neymar è ancora libero, non essendo più andato al Barcellona. E si parla ancora di Pogba, e pure di Bruno Fernandes. Ma sembra improbabile che in poche ore si possa fare un movimento così importante verso il Real Madrid, e di conseguenza sembra ancor più complicato che il Napoli riesca a fare un trasferimento internazionale (senza visite mediche) in così poco tempo. Mai il club di De Laurentiis ha fatto un’operazione del genere, e va tenuto conto che i trasferimenti internazionali richiedono più tempo. Solo la suggestione James, allora: non sono previsti altri movimenti. Poche ore e i tifosi scateneranno la loro rabbia verso chi, incautamente, ha sciolinato annunci e dettagli di una trattativa mai decollata.