Il Roma - Sarri-Napoli, dalla permanenza di Giuntoli al progetto tecnico: le richieste di Maurizio per ritornare in azzurro

Ultime calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna de "Il Roma" l'ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri a Napoli non è tramontata del tutto: "Ecco, quindi, che Aurelio De Laurentiis sta lavorando per trovare un sostituto capace di fare grandi cose e accontentare la piazza. Il nome che potrebbe fare entrambe le cose è quello di Maurizio Sarri. Il toscano, dopo la pausa di un anno, è voglioso di tornare a lavorare. Le richieste non mancano. La Roma potrebbe essere un’ottima scelta ma in lista c’è anche Allegri. Ecco, quindi, che il Napoli potrebbe essere l’occasione di una rinascita definitiva. Sempre che la proprietà glielo permetta. Ma il patron non ritroverà più il tecnico di qualche anno fa. Se proprio vorrà riportarlo in riva al Golfo dovrà attenersi a certe richieste. Sarri, infatti, non ha intenzione di ritornare nel Napoli senza alcune certezze e rischiare di fare brutte figure. Se ne è andato via avendo fatto gustare un gran calcio al mondo della pedata e non ha conquistato lo scudetto solo per l’almanacco. Quindi, meglio andarci cauto ed essere sicuro di ciò che andrà a fare. La prima richiesta riguarda la permanenza di Cristiano Giuntoli. Con il ds partenopeo ha sempre avuto un ottimo rapporto. Per quanto riguarda, invece, l’aspetto tecnico la priorità è mantenere Koulibaly ed Insigne. Il senegalese è in lista di sbarco perché se non si vende adesso difficilmente si incasseranno cinquanta milioni in futuro. Ma se Sarri dovesse mettere il veto allora ci sarà ancora tempo per vedere all’opera Kalidou. Vista la sua qualità, il capitano non può partire. Averlo la davanti come ai vecchi tempi sarebbe il massimo per Sarri. Ma il discorso in questo caso non è facile poiché Lorenzo ha il contratto in scadenza nel 2022 e senza un rinnovo importante potrebbe cambiare aria. Ed eccoci al mercato. Si dovrà intervenire per forza di cose. A Sarri serviranno un difensore centrale, un terzino sinistro e un centrocampista di qualità. Uno modello Jorginho per intenderci. È in mezzo al campo che si deve fare tanto e senza un regista vero non ci sono le premesse per fare bene. Per quanto riguarda l’attaccante il toscano dovrà fare delle valutazioni. C’è Osimhen comprato solo la scorsa estate. Ci sarà ancora Mertens. Politano e Lozano stanno crescendo anche in fase di non possesso e quindi il reparto dovrebbe essere completo".