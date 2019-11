Il Roma - Napoli, sette partite di fila senza vittoria, ma con orgoglio e organizzazione ammutolisce l’Anfield

Ultimissime calcio Napoli - I numeri dicono che il Liverpool ha dominato nella gara di Champions League, eppure il Napoli ha dato a lungo l’impressione di poter sbancare Anfield e conquistare gli ottavi già ieri sera. Il Roma parla della sfida terminata con il pareggio contro il Liverpool, un pareggio che vale oro.

Un pareggio arrivato con un solo tiro in porta (il vantaggio di Mertens, gran gol) e perché ottenuto giocando pallone su pallone, soffrendo e contenendo il Liverpool dal punto di vista fisico, anche a costo di contenere la loro esplosività e i ritmi molto elevati. Arriva un pareggio che rimanda il discorso qualificazione: ma il 10 dicembre in casa contro il Genk basterà un punto per andare agli ottavi assieme al Liverpool, non ancora qualificato. Si deciderà, quindi, tutto nell’ultimo turno. Si è arrabbiato Klopp, che voleva chiudere il discorso ieri sera per potersi dedicare ai prossimi impegni del Liverpool con più serenità.

Buona la prestazione da parte dei ragazzi di Ancelotti che dopo il caos societario rispondono efficacemente sul campo fermando per la seconda volta in stagione i campioni d’Europa dopo il 2-0 del San Paolo dello scorso settembre. Il Napoli estende la striscia di match senza vittorie, sette di fila, ma con orgoglio e organizzazione ammutolisce l’Anfield. E il discorso per il primato è rinviato alla prossima giornata con le due squadre divise da un solo punto. Il Napoli ha dato segnali di vita: ora in questi pochi giorni che separano dalla gara col Bologna di domenica occorrerà cercare in tutti i modi di chiudere questo contenzioso e cercare di ricompattarsi. Dopo la buona prova di ieri serve sicuramente una conferma domenica in campinato.