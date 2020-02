Il Roma - Il Napoli è chiamato ad invertire la rotta: troppe sconfitte in campionato al San Paolo con le piccole

Ultimissime calcio Napoli - Un vero peccato che le coppe non regalino punti: ne avrebbe ottenuti 17, il Napoli, in sette partite, una media decisamente migliore di quella che il campionato sta producendo. Il San Paolo è lo stadio dei trionfi europei (o nazionali, in Coppa Italia) ma anche terra di conquista per squadre insospettabili. Tante hanno approfittato del momento negativo per strappare punti pesanti per la propria salvezza. L’ultima è stata il Lecce, recentemente, che ha vinto una gara che rischiava di perdere, lo ha fatto sfruttando la generosità del Napoli, lezioso in attacco e pigro in difesa. Ma non è stata certo questa l’unica domenica di rimpianti, per gli azzurri, che a Fuorigrotta faticano più del previsto. Con Ancelotti, ovviamente, ma anche con Gattuso, che in poco più di due mesi al San Paolo ha già perso quattro volte. Da non credere.

TROPPI KO. Il primo crollo interno lo ricordano bene i tifosi: arrivò contro il Cagliari in una gara beffarda, dominata (ma senza grosse occasioni) e poi ripresa dalla squadra di Maran con un contropiede allo scadere. Dopo qualche vittoria sofferta, come col Brescia, arrivò lo zero a zero col Genoa post ammutinamento e poi una nuova sconfitta, stavolta col Bologna, altra rossoblu a strappare punti pesanti dal San Paolo. Con Gattuso c’è stata la svolta, ma il rendimento interno resta disastroso: sconfitte con Parma, Inter, Fiorentina e Lecce. L’unica vittoria in casa in campionato contro la Juventus, oltre a quelle decisive e incisive in Coppa Italia. Il paradosso è proprio questo: in coppa il Napoli si trasforma. Coincidenza o cosa?

ALTRA MARCIA. In Champions il Napoli ha battuto Liverpool e Genk e ha pareggiato con Salisburgo e Barcellona. In Coppa Italia ha superato Perugia, Lazio e Inter. La stessa squadra, al San Paolo, ha ottenuto cinque vittorie e due pareggi. Per un totale di 17 virtuali punti. Tanti ne ha persi il Napoli in campionato. Per questo motivo, più d’altri, oggi la Champions è distante, quasi utopia. Ma la stagione non è ancora finita, c’è del tempo per ricominciare a sognare ma per farlo sarà necessario tornare a fare punti al San Paolo. Stasera arriva il Torino e poi ce ne saranno altri di appuntamenti imperdibili. Magari anche ritrovando la spinta dei tifosi. Col Barcellona erano appena in 44mila, non pochi ma neppure troppi. Chi c’era s’è fatto sentire. In campionato il record sono i 45mila col Brescia, la media interna è di 31mila, col Lecce ne sono arrivati in 40mila e ogni nuova vittoria farà lievitare l’entusiasmo. In attesa dei punti.