Il Roma - Hysaj via? Può entrare in uno scambio con la Roma, il Napoli apprezza almeno due giocatori giallorossi

Cosa ne sarà del futuro del terzino del Napoli Elseid Hysaj è una di quelle domande che oggi non trova risposta, secondo l’edizione odierna de Il Roma:

“L’agente ha già spiegato che il suo assistito difficilmente rinnoverà, cosa ne ricaverà il Napoli? Ecco spuntare l'ipotesi Roma, Hysaj piace da tempo e neppure il Napoli escluderebbe l'ipotesi di un doppio affare: tanti sono i calciatori che il Napoli apprezza, ad esempio Under sarebbe perfetto come sostituto di Callejon. Si tratta di una semplice idea come quella che conduce a Karsdorp, terzino olandese che rientrerà dal prestito al Feyenoord e che potrebbe affiancare Di Lorenzo”