Il Roma - "Chiudiamo in bellezza", Ancelotti carica la squadra per l'ultima al San Paolo: Mertens sogna un gol per festeggiare l'imminente rinnovo

«Chiudiamo in bellezza », è stata questa la richiesta di Carlo Ancelotti al suo Napoli per la sfida di questa sera contro l’Inter. È l’ultima gara al San Paolo di una stagione positiva ma non brillante dal punto di vista degli obiettivi. Il secondo posto è stato conquistato senza problemi ma purtroppo non sono stati alzati trofei. Ma come primo anno va bene per l’allenatore di Reggiolo. Non ci saranno esperimenti contro i meneghini. Il collega Spalletti è in piena corsa terza piazza che vale la Champions. Carletto, invece, vuole avvicinarsi a quota 80 punti per poi provare il colpo domenica prossima in casa del Bologna. Ma si gioca una partita alla volta. E quella contro l’Inter non è per niente facile. Anche perché dall’altra parte c’è una avversaria motivatissima che non vuole aspettare l’ultima giornata per festeggiare. D’altronde alle spalle c’è bagarre per la quarta posizione e quindi meglio non rischiare. Tra i pali spazio come sempre a Meret considerato che Ospina è in Colombia. Per potersi difendere bene dall’attacco nerazzurro i centrali saranno Albiol e Koulibaly. È la migliore coppia del momento anche se lo spagnolo si sta riprendendo un po’ alla volta dopo la pulizia al ginocchio. Sulle fasce dovrebbe essere la volta di Hysaj e Ghoulam che nell’ultima gara sono rimasti seduti in panchina. A centrocampo solito duetto: Allan davanti alla difesa con Fabian a fare da regista. Lo spagnolo non sta brillando nell’ultimo periodo si sta riprendendo un poco alla volta. A destra e sinistra si dovrebbe tornare al passato con Callejon e Zielinski. Almeno all’inizio non ci dovrebbe essere spazio per Younes diventato intoccabile nelle ultime sfide. A finalizzare Mertens e Milik. Insigne è stato convocato ma dovrebbe partire dalla panchina. Il belga vorrebbe festeggiare alla grande il suo rinnovo imminente.