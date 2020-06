Il riscatto di Meret, Il Mattino: con Ospina avrebbe visto la finale dalla spioncino, il destino l'ha reso protagonista chiudendo i conti con CR7

Ultime calcio Napoli - Se non fosse stato per la squalifica di Ospina, la finale di coppa Italia l'avrebbe vista dallo spioncino. E invece il destino, che a differenza della fortuna ci vede benissimo, aveva previsto tutto. Alex Meret titolare contro la Juventus e protagonista assoluto della vittoria.

Meret

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Ci sono le sue giovanissime mani sulla coppa Italia sollevata dal Napoli, non solo per le parate nei 90', ma sopratutto per quella dal dischetto, quando va a neutralizzare il primo rigore calciato da Dybala. Ha 23 anni, Alex, e quello vinto ieri sera è stato il suo primo trofeo in carriera, niente male farlo così, da protagonista. «Che emozione immensa», ha commentato a caldo il numero 1 azzurro. «Abbiamo saputo soffrire in nei momenti decisivi e abbiamo conquistato una coppa meritata. Ovviamente siamo molto contenti». Alla vigilia più di un dubbio velato sulla prestazione di Meret, lui che dall'arrivo di Gattuso sulla panchina del Napoli sembrava aver perso in un colpo solo il posto fisso e un po' di fiducia. Ma non in se stesso, visto che si è sempre allenato a tutta forza con l'obiettivo mai celato di riprendersi quel posto tra i pali. Aveva un conto aperto con Ronaldo, ovvero da quando nella gara della stagione scorsa aveva preso un cartellino rosso per uno scontro con il portoghese al limite dell'area. E quella di ieri è stata la serata della rivincita per Meret che per due volte ha sbattuto la porta in faccia a CR7: prima con una bel balzo a inizio gara e poi con un'uscita pulitissima a strappare il pallone dai piedi dell'attaccante juventino".