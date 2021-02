Il retroscena del CorSport: De Laurentiis voleva destituire Gattuso e Giuntoli dopo Verona, poi ha aspettato dimissioni che non arriveranno mai

Ultime notizie Napoli - Perché? E’ una domanda che galleggia nel vuoto: nel silenzio di un mese, forse persino il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non sa quale sia la risposta giusta, secondo il Corriere dello Sport.

“Quando Verona-Napoli stava per finire, e forse anche un po’ prima, al più decisionista dei presidenti venne un’idea apparentemente banale e invece completamente rivoluzionaria, destituire l’intero settore tecnico, da Gattuso a Giuntoli. Ma s’è calato in ruolo nuovo, per lui inedito, ed in questa sua funzione di moderato ha preferito tergiversare, aspettando (probabilmente) dimissioni che non verranno mai adagiate sulla sua scrivania”