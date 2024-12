Il Napoli vince a Torino, Gazzetta: Conte non lo ammetterà mai ma la sua squadra...

Ultimissime Calcio Napoli, primato confermato e altro segnale fortissimo dato dalla squadra di Antonio Conte a tutto il campionato. A proposito del mister, La Gazzetta dello Sport commenta così:

E’ solo un altro passo in avanti, ma pesante. Antonio Conte non ammetterà mai che il suo Napoli è iscritto a pieno titolo alla corsa-scudetto, ma non può far finta di nulla guardando la classifica. Che sorride sempre di più, alla luce di una prestazione che ha confermato i miglioramenti in fase offensiva già messi i mostra contro la Roma. Ma sono i numeri difensivi che continuano a stupire e costringono il Napoli a gettare la maschera.