Il Napoli vale 590mln! Studio KPMG su 32 top club europei, azzurri 4° in Italia [GRAFICO]

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta un ampio studio della Kpmg (società indipendenti di fornitura di servizi professionali alle imprese, specializzato nella revisione e organizzazione contabile) sul valore economico delle prime trentadue società europee. Real Madrid primo, Juventus undicesima e scavalcata dal Paris Saint-Germain. Vi proponiamo uno stralcio dell’analisi:

“La nuova ricerca di Kpmg calcola l’Enterprise Value, il valore d’impresa, dei 32 migliori club, l’élite del calcio europeo, racconta che è cresciuto per il quarto anno consecutivo: +12% al 1° gennaio 2020 rispetto al 1° gennaio 2019. Il dopo Covid è un grande buco nero, il calcio farà un passo indietro. Seconda italiana, dietro la Juventus, l’Inter al 14° posto. Disastrosi i numeri del Milan: è l’unica ad avere visto diminuire il proprio valore negli ultimi quattro anni (-3%). Oggi il valore è crollato a 526 milioni (22°), inferiore a quelli di Roma e Napoli presenti in classifica al 16° e 17° posto, mentre la Lazio si sistema in 28a posizione”

La situazione del Napoli

Il Napoli si sistema al 17° posto in classifica delle trentadue società prese in esame: il valore societario al 2020 viene fissato a 590 milioni di euro, in aumento del 4%.