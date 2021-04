Ultime notizie Napoli - Il Napoli ritrova Kostas Manolas, come annuncia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"Il difensore greco rientrerà, dal primo minuto, dopo l’infortunio subito a Marassi, contro il Genoa, ad inzio febbraio. In quell’occasione, Manolas riportò la distorsione di primo grado della caviglia sinistra. Al suo fianco non ci sarà Koulibaly, squalificato, ma Nikola Maksimovic. In porta giocherà Meret"