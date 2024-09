Il Napoli non smette mai di attaccare: ha segnato quasi metà dei gol nei minuti di recupero

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli di Conte è duro a morire e non smette mai di attaccare. Dei 9 gol segnati in campionato finora, 6 sono arrivati infatti nel finale, dal 70' in poi. E quattro di questi nei minuti di recupero.

Il dato sull'attacco del Napoli

3-0 con il Bologna : Kvaratskhelia (75’) e Simeone (94’).

: (75’) e (94’). 2-1 con il Parma : Lukaku (92’) e Anguissa (96’)

: (92’) e (96’) 0-4 con il Cagliari: Lukaku (70’) e Buongiorno (94’)

Come scrive il Corriere dello Sport, sono "segnali confortanti quelli che arrivano dalla panchina, dove non mancano alternative valide e potenziali titolari. David Neres, ha già fornito in pochi minuti 3 assist decisivi per i suoi compagni. Simeone contro il Bologna il gol del definitivo 3-0. Lukaku con il Parma il gol dell'1-1. Entrambi con assist del talento brasiliano arrivato dal Benfica".

