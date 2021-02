Il Napoli non segue più Gattuso? Gazzetta: un episodio di Bergamo lo conferma! Rino continua a urlare nel deserto, paura e insicurezza in ogni passaggio

Ultime notizie Napoli - La fotografia del Napoli attuale è tutta nel primo gol dell’Atalanta. Zapata trova spazio prende tranquillamente la mira perché Zielinski trotterella sperando nell’intervento dei difensori, Hysaj rimane a metà strada e Maksimovic fa un gesto al compagno di intervenire. È tutto qui, secondo la Gazzetta dello Sport.

?

"Il Napoli ha smesso di ragionare di squadra e ognuno spera che sia l’altro a metterci una pezza, senza assunzione di responsabilità o un aiuto a raddoppiare in marcatura. Gattuso continua a urlare nel deserto e se questa squadra non è più ricettiva alle indicazioni date di sicuro la colpa è anche sua, perché paura e insicurezza si leggono in ogni passaggio rugbistico, mentre le giocate in verticale sono sempre più merce rara"