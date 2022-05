Il Napoli chiude il campionato e Spalletti comincia a dare indicazioni sulla squadra futura

«A noi serve la capacità di rinnovarsi in una situazione di fine ciclo. Bisogna rinnovarsi restando competitivi, sapendo che per i nuovi o i giovani ci sono dei periodi di adattamento da considerare»

Le indicazioni di Spalletti

Come racconta l'edizione odierna de Il Mattino, il Napoli chiude il campionato contro lo Spezia dopo aver messo già in cassaforte la qualificazione in Champions League e l'allenatore Luciano Spalletti comincia a dare indicazioni sulla squadra futura.

«Va considerata la capacità di rinnovarsi dei nostri avversari, anche quelli che sono rimasti fuori dalla Champions che vogliono tentare di entrarci perché quello è il primo obiettivo di tutti»

