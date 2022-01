Il Mattino - Toronto, colloquio con Mertens: Criscito e Destro gli altri obiettivi

Ultime di calciomercato con il Toronto pronto a fare grandi colpi dalla Serie A. Dopo Insigne anche Mertens, Criscito e Destro.

E' Il Mattino che svela gli affari di mercato del club canadese:

Insigne scelto tra una rosa di cinque papabili. Il primo colpo è lui, ma il Toronto non si ferma ed è sempre alla serie A che guarda. Lino Di Cuollo non si sbilancia, non fa nomi, non ha alcuna voglia di scoprire le trattative che l'ambizioso Bill Manning ha in corso in queste settimane. I canadesi potrebbero presto fare ritorno da noi, ancora per fare spese. E nel mirino ci sono Criscito e Destro. Tutti e due proprietà del Genoa. D'altronde, le difficoltà di molti club legati alla pandemia, potrebbero davvero essere un'occasione d'oro per le franchigie della Mls per fare mercato. Ma attenzione a quello che è il vero sogno del Toronto: trasportare in Canada la coppia Insigne-Mertens. Stiamo solo ai primi sussurri, ma è chiaro che Manning si prepara ad andare all'assalto del belga. È probabile che ci sia stato anche già un colloquio conoscitivo tra Dries e il 55enne manager che dal 2017 è alla guida del club canadese: è uno dei dirigenti di maggior successo nella storia della MLS, le sue squadre hanno ottenuto grandi risultati negli ultimi dodici anni, prima come presidente del Real Salt Lake. Un colloquio in cui è stato Mertens a rinviare ogni discorso alla fine del campionato.