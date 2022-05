Torino-Napoli, Spalletti recupera tre calciatori

Le ultime su Torino Napoli con le condizioni dei giocatori del Napoli. Aggiornamenti da Il Mattino.

Napoli - Il difensore kosovaro Rrahmani si è allenato in gruppo, tutto ok per il Torino. Lavoro di prevenzione in palestra per Anguissa e in campo per Di Lorenzo: tutti e due dovrebbero essere recuperabili per la trasferta di Torino (il match sarà diretto dall'arbitro Prontera di Bologna che dirigerà per la prima volta un match degli azzurri). Spalletti quindi avrà tutti a disposizione per il match di domani pomeriggio contro i granata.