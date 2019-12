Il Mattino - Tegola Milik, il dolore non sparisce: rischia di rientrare in campo nel 2020

Ultime Calcio Napoli - Secondo l'edizione odierna de Il Mattino, Milik potrebbe addirittura rientrare ad inizio 2020

Aggiornamenti infortunio Milik

"A tirarsi fuori perché il dolore muscolare all’inguine non va via è ancora una volta Milik. Sembrava vicino il suo rientro ma invece nel pomeriggio di venerdì è arrivato un nuovo altolà. Nulla da fare. Il dolore non è sparito e il polacco teme di correre rischi inutili che possano ancor di più aggravare la sua situazione. E dunque, pur allenandosi, non si sente pronto ad affrontare una partita vera. Si è fatto assistere anche fuori Napoli (in un centro romagnolo), sta provando anche vie personali per uscire fuori da questo tunnel. Nulla da fare. L’impressione, visto quello che continua a lamentare, è che Milik possa rivedersi in campo nel 2020. A meno che il dolore non sparisca"