Il Mattino - Svolta Rrahmani: in gruppo dal 27 dicembre. Contro l'Inter ci sarà

Calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino ha pubblicato degli importanti aggiornamenti in merito al rientro di Amir Rrahmani dall'infortunio. Il difensore Kosovaro non prenderà parte alle ultime due amichevoli del 2022 ma ha cerchiato una data importante per il rientro a pieno regime in gruppo:

"Il kosovaro Rrahmani prosegue il lavoro personalizzato sul campo e non prenderà parte a queste due amichevoli, si riaggregherà in gruppo dal 27 e sarà disponibile per la trasferta contro l'Inter".