Il Mattino su Lozano: tutti dubitano delle sue potenzialità, chance dal 1' contro il Perugia

Ultimissime calcio S.S.C. Napoli. Hirving Lozano è il vero rebus di questo Napoli, 42 milioni spesi in estate e per ora poche apparizioni. Le aspettative sul messicano erano davvero alte ma non si è ancora integrato. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Dicevamo dell'ambientamento in campo. Perché quello proprio sembra ancora in alto male. Lozano si è presentato a Napoli con un mare di aspettative. Doveva essere l'uomo in grado di spaccare le partite e allo stesso tempo di accendere l'entusiasmo della piazza a suon di dribbling, giocate e soprattutto gol. L'inizio della sua avventura, poi, sembrava presagire una stagione rosea visto che pronti, via, è andato subito a segno nella partita delle partite per il Napoli: contro la Juve. Allo Stadium di Torino è entrato a inizio ripresa, si è caricato la squadra sulle spalle, ha fatto gol e ha dato il via alla rimonta vanificata solo dall'autorete nel finale di Koulibaly. Da quel momento, però, la parabola di Lozano è stata sempre più calante. Dei suoi gol e delle sue giocate a tutto gas si sono perse del tutto le tracce. Solo un altro centro in campionato (quello a San Siro contro il Milan) e poi un gol in Champions nel pareggio del San Paolo contro il Salisburgo. In mezzo tutta una serie di passaggi a vuoto che partita dopo partita hanno iniziato a far dubitare tutti delle sue reali potenzialità. L'occasione giusta può essere la gara contro il Perugia in Coppa Italia visto che l'allenatore degli azzurri sembra intenzionato a farlo partire dal primo minuto.