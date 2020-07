Il Mattino su Gattuso: "Non riesce a darsi pace! Ma quale scampagnata? Il quinto posto è stato acciuffato con merito e dedizione"

Napoli - Voce del verbo vincere. È più forte di Ringhio Gattuso. L’edizione odierna de Il Mattino dedica un breve focus sull’allenatore del Napoli in occasione di un pezzo dedicato alle sue dichiarazioni post-vittoria:

“Non riesce a darsi pace. Ma quale scampagnata? La squadra sembra pronta per un bel party notturno per come corre e si diverte ancora. Il quinto posto è stato acciuffato, con merito e dedizione. C’è un segreto? «Nessuno. Alleno giocatori forti, e ogni tanto bisogna ricordarglielo, ho detto che il nostro obiettivo è di creare una mentalità vincente. E questa si crea soffrendo e lavorando, non pensando all'io ma al noi»”