Il Mattino su Elmas: "Genova gli porta fortuna, prova di sostanza a tutto campo"

Ultime notizie Napoli - A proposito di chi gioca e chi è fresco, il centrocampista macedone del Napoli Eljif Elmas è stato tra i più positivi contro il Genoa e l'edizione odierna de Il Mattino gli dedica spazio:

"Lo stadio di Genova gli porta fortuna. Il primo gol con la maglia del Napoli lo aveva segnato lo scorso contro la Sampdoria. E se solo non ci fosse stata la chiamata del Var, Elmas avrebbe anche concesso il bis contro il Genoa. Una prova di sostanza a tutto campo. Prima ancora ci aveva pensato Perin a negargli la gioia del gol andando a deviare in calcio d'angolo una bellissima girata volante in area"