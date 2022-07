Il Mattino - Solo un sondaggio del Valencia per Politano e Demme: richiesta dei due azzurri ai loro agenti

Notizie Napoli calcio. Le mancate cessioni stanno bloccando il mercato del Napoli, che con il ritorno odierno di De Laurentiis potrebbe subire un'accelerata improvvisa. Due casi su tutti, quelli di Politano e Demme, restano in standby per mancanza di offerte.

Proprio di Politano e Demme ha parlato l'edizione odierna de Il Mattino che ha specificato come i due azzurri siano stati accostati al Valencia ma ad oggi ogni ragionamento su di loro è fermo. Ecco quanto scritto:

Il Valencia e Gattuso hanno flirtato con Politano e Demme, ma al netto di qualche chiacchierata iniziale non si è andati avanti. E per questo i due giocatori sono ancora al palo. Nessuna soluzione che abbia convinto il Napoli, ma nemmeno i due giocatori che infatti si stanno dando da fare tramite i propri agenti per affrettarsi.