Sarri-Higuain, Il Mattino svela: rapporto rovinato al Chelsea! L'allenatore non si oppone alla cessione del Pipita

L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino si concentra sulle sorti del calciomercato Juve, in particolare sul futuro di Gonzalo Higuain, ieri protagonista di un'ottima prestazione condita con gol nell'amichevole contro il Tottenham. "Una prestazione convincente, impreziosita anche dalla fascia di capitano indossata nell’ultima mezz’ora. Difficilmente segnerà gol per Sarri anche in una gara ufficiale perché il tecnico di Figline non si opporrà alla sua partenza. C’è la Roma in pole per il Pipita che ha un po’ rovinato il rapporto con l’allenatore nei 4 mesi al Chelsea, dove non ha dato la mano che si aspettava con il suo arrivo".