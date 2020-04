Ultime notizie calcio. Ieri il Premier Conte ha dato il via libera agli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio. Un primo passo verso il ritorno in campo, anche se i dubbi per una ripartenza restano molti. Le ultime sull'edizione odierna de Il Mattino che individua anche una data limite:

"Non è detto che il 18 si riprende. Anzi, Entro il 25 maggio, dunque, ecco che la Figc saprà dire alla Uefa se la serie A tornerà in campo oppure abbasserà la saracinesca definitivamente".