Il Mattino - Rinnovo Insigne, nelle prossime settimane il neo agente incontrerà il Napoli: Lorenzo intrigato dall'idea di restare a vita

Notizie Napoli calcio. Con il passaggio della procura da Mino Raiola a Vincenzo Pisacane, il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe tingersi ulteriormente di azzurro. Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, nell prossime settimane si discuterà del possibile prolungamento contrattuale del capitano partenopeo:

"Già nelle prossime settimane il suo agente incontrerà il Napoli per gettare le basi per il futuro. Il capitano ha ancora 2 anni di contratto a 4,5 milioni a stagione e aspetta di conoscere il progetto del club per valutare le varie opzioni. L'idea di restare a vita in azzurro e diventare una bandiera della squadra non gli dispiacerebbe, ed è per questo che tra le opzioni che Pisacane si aspetta di sentire da Giuntoli ci sia anche una forte valorizzazione del calciatore negli anni a venire. Intanto Insigne non ha fretta anche perchè al momento il rapporto tra lui e Gattuso è straordinario e aspetta solo di tornare in campo e dimostrare il suo valore"