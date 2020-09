Il Mattino - Riapertura stadi, c'è un test che il Governo vuole aspettare

Notizie Calcio - I colleghi dell'edizione odierna de Il Mattino fanno il punto della situazione in merito alla riapertura degli stadi:

"Riaprire gli stadi per fine ottobre. Dopo che la scuola sarà andata a regime. È su questo l'obiettivo che il numero uno della Fifa, Gianni Infantino e quello della Figc, Gabriele Gravina stanno lavorando insieme al premier Giuseppe Conte. Ieri il numero uno del massimo organismo mondiale, che ha scelto l'Italia come primo viaggio ufficiale post Covid, si è intrattenuto per più di un'ora a Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio. Un colloquio disteso e improntato alla collaborazione. Conte ha accolto Infantino ricordandogli di una partitella di calcio che avevano giocato insieme a Buenos Aires anni fa. «Chi preferisco tra Conte Giuseppe e Conte Antonio? Li prendo tutti e due, spero che vincano entrambi» ha scherzato Infantino noto tifoso interista. Calcio e Governo si sono trovati d'accordo su un punto: prima la scuola e poi il calcio. Insomma per la riapertura degli stadi molto dipenderà da cosa accadrà dopo che le scuole saranno andate a regime. «Il calcio senza tifosi non è la stessa cosa, siamo tutti d'accordo, ma la salute è più importante. Bisognerà lavorare, bisognerà vedere cosa succede adesso, in questo periodo in cui si torna a vivere in contatto con la gente. È chiaro che la riapertura e il riportare i tifosi e la gioia nel calcio sia l'obiettivo ma senza pressioni».