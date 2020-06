Il Mattino - Recuperato anche Lobotka, tutti disponibili per domani! Nel tardo pomeriggio la partenza per Verona

Ultimissime notizie calcio Napoli - Stando a quanto si legge sul quotidiano "Il Mattino" oggi in edicola, è recuperato per la trasferta di Verona di domani Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, infatti, ha smaltito il suo infortunio e sarà regolarmente convocato al pari di Kostas Manolas, che già in finale di Coppa Italia sedeva in panchina, e di Faouzi Ghoulam, che in questo ciclo di ferro che attende il Napoli potrebbe mettere nuovamente minuti nelle gambe. Tutti disponibili dunque per la ripartenza della Serie A, con gli azzurri impegnati domani a Verona. A tal proposito, la squadra partirà in aereo in direzione del capoluogo veneto nel tardo pomeriggio dopo la rifinitura in quel di Castel Volturno. Il ritorno è previsto per la sera al termine del match.

