Il Mattino promuove Milik: "Indomabile, è l'ariete che mancava al centro dell'area"

L'edizione odierna de Il Mattino promuove a pieni voti la prestazione di Arek Milik. D'altronde, come potrebbe essere diversamente, vista la prima tripletta in maglia azzurra. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Non segnava dal 2 novembre contro la Roma in campionato. In Champions addirittura non faceva centro dal settembre 2017 contro lo Shakhtar. Stavolta ne butta dentro 3 in un tempo solo. L’ariete che mancava al centro dell’area per sfondare le difese. Si piazza lì e calamita ogni pallone che arriva. Indomabile".