Patto Gattuso-squadra: "Teniamo le questioni societarie da parte, vinciamo per noi stessi!"

Ultime notizie calcio Napoli - La capacità che ha avuto Gattuso di compattare questo Napoli è stata impressionante tenendo conto delle tante questioni in sospeso che ballano tra la proprietà e la squadra. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino", c'è un patto tra tecnico e calciatori:

"Teniamo tutto da parte, teniamo anche le questioni societarie in un angolo, persino le questione economiche. Vinciamo per noi stessi".

Proprio da questa ritrovata compattezza nascono il rinnovo di Dries Mertens ed i dubbi di Kalidou Koulibaly, che non sa se andar via per davvero o restare ancora all'ombra del Vesuvio. E' serena l'attesa in vista della gara di domani ed ora c'è la disponibilità da parte di tutti gli elementi a fare dei sacrifici per quello che può essere definito come il bene comune.