Il Mattino - Paradosso Napoli, Folorunsho rinnova fino al 2029: guadagnerà quanto Kvara

Michael Folorunsho prolungherà il contratto con il Napoli. Ad annunciarlo è stato ieri lo stesso agente del calciatore, Mario Giuffredi. Ma quali saranno le cifre del nuovo accordo economico che firmerà il centrocampista? L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino svela il contenuto dell'accordo. In pratica Folorunsho guadagnerà quanto Kvaratskhelia o giù di lì.

Calciomercato Napoli: Folorunsho firma fino al 2029

Calciomercato Napoli - Come si legge sul quotidiano Il Mattino, Michael Folorunsho firmerà un nuovo contratto fino al 2029 con il Napoli. Il centrocampista percepirà 1,2 milioni netti a stagione. Lo stesso ingaggio di Kvaratskhelia evidenzia il quotidiano che indica come tutto questo rappresenti un po' una sorta di paradosso. Folorunsho è reduce da un'ottima stagione al verona culminata con la convocazione in Nazionale da parte di Spalletti in questo europeo.