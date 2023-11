Il Mattino - Olivera anticipa il rientro a Napoli: la situazione

Calcio Napoli - Sospiro di sollievo per Walter Mazzarri per la gara contro l'Atalanta. Causa l'infortunio di Mario Rui e la convocazione di Olivera in nazionale, il Napoli rischiava seriamente di avere l'uruguaiano soltanto poche ore prima della trasferta di Bergamo in programma sabato alle ore 18.

Olivera anticipa il rientro a Napoli

Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino, il terzino sinistro uruguaiano sarà già domani a disposizione di Walter Mazzarri tamponando così un'emergenza sulla fascia sinistra piuttosto seria. Il mancino uruguaiano era in diffida e ha rimediato un giallo nel match contro l'Argentina.